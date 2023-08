Come vedere Salisburgo-Inter in streaming

Salisburgo-Inter è la sfida che vede i nerazzurri impegnati nello stadio austriaco Wals-Siezenheim per l’ennesima amichevole estiva precampionato. Con fischio d’inizio in programma alle ore 19:00 di mercoledì 9 agosto, è possibile vederla in streaming su DAZN per capire quale sia lo stato di forma della squadra di Inzaghi, a pochi giorni dalla ripresa della Serie A.

Amichevole: guarda Salisburgo-Inter in streaming

Dopo i match disputati contro Pergolettese, Al-Nassr e PSG (questi ultimi due in Giappone) e mentre è ancora in corso la preparazione a La Pinetina, il Biscione si trova ad affrontare un avversario ostico e che potrebbe incontrare sul proprio cammino anche nella prossima Champions League. È l’occasione per vedere in campo i nuovi arrivi del calciomercato, Bisseck, Frattesi e Thuram su tutti, così da capire come procede la loro integrazione nella rosa.

I tifosi nerazzurri (e non solo) hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN, accompagnati dalla telecronaca che la piattaforma ha affidato alla voce di Ricky Buscaglia.

Qui sotto le probabili formazioni che i due allenatori, Struber e Inzaghi, dovrebbero schierare al fischio d’inizio. Ovviamente, non mancheranno numerosi cambi.

Salisburgo (3-5-2): Schlager, Amankwah, Dedic, Gourna-Douath, Kjaergaard, Konate, Nene, Pavlovic, Ratkov, Solet, Ulmer;

Inter (3-5-2): Stankovic, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Gosens, Correa, Thuram.

Nonostante il fattore campo, il favore dei pronostici pende inevitabilmente dalla parte dei nerazzurri. La squadra milanese sembra infatti più attrezzata per avere la meglio sugli avversari.

Quando mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova Serie A (le prime partite sono in calendario per il pomeriggio del 19 agosto), scegliendo di attivare un abbonamento a DAZN ci si garantisce il diritto di poter vedere in diretta streaming dieci incontri su dieci per ogni turno di campionato.

