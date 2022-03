Saluta definitivamente le zone bui del Wi-Fi con questo extender

Puoi smetterla di innervosirti per la rete Wi-Fi instabile e che non copre tutte le zone della casa grazie ad un accessorio piccolo, discreto e accessibile. Si tratta dell’extender ZJX, un piccolo ripetitore wireless che amplia la copertura del modem principale senza rinunciare alle prestazioni, disponibile in offerta su Amazon a soli 20 euro.

Extender Wi-Fi ZJX: caratteristiche tecniche

Il dispositivo ha un design decisamente minimale e discreto, in una veste completamente bianca che si adatta ad ogni tipo di ambiente. Ai due lati sfoggia due antenne ad alto guadagno sotto le quali sono presenti le feritoie dedicate alla dissipazione del calore. È anche estremamente compatto e grazie alla spina integrata non dovrai fare altro che inserirlo nella presa di corrente. Grazie al LED frontale potrai verificare in tempo reale la qualità del segnale in modo da poter collocare il ripetitore nella posizione ottimale. A questo punto, non ti rimane che premere il tasto WPS e associarlo al modem principale. In questo modo la rete wireless sarà pronta all’uso con nome e password invariati così da semplificare la connessione.

Grazie alla configurazione dual-band fornisce una velocità di trasferimento combinata che raggiunge ben 1200Mbps. Questo significa che il dispositivo è perfettamente compatibile con le connessioni Fibra anche oltre 1 Giga. Si tratta di una delle soluzioni più semplici e allo stesso tempo molto più accessibile dei kit mesh. Un prodotto ideale per estendere il raggio di copertura della rete Wi-Fi a casa, senza influenzare le prestazioni. Inoltre, nella parte inferiore, è presente anche una porta RJ45 che consente sia la connessione in ingresso che in uscita. Può essere utilizzata, infatti, sia per connettere l’extender al modem che eventuali dispositivi alla rete via cavo ethernet. Un prodotto, quindi, ideale anche per l’utilizzo professionale in ufficio così da condividere la connessione con la massima semplicità.

Grazie ad uno sconto del 33%, l’extender ZJX è disponibile su Amazon a soli 19,99 euro per un risparmio di ben 10 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.