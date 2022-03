Saluta gli adattatori con questo HUB USB-C 7 in 1 in sconto

Ormai è inutile girarci attorno, se c’è un accessorio indispensabile per chi lavora da ultrabook o MacBook, quello è senza dubbio un buon HUB USB-C. Il Fakeme HUB 7 in 1 è uno dei dispositivi dal rapporto qualità/prezzo migliore in assoluto che oggi puoi acquistare ad un prezzo molto vicino al suo minimo storico per circa 22 euro su Amazon.

Fakeme HUB 7 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è quello che caratterizza la maggior parte degli accessori di questo tipo, con una scocca monoblocco realizzata completamente in lega di alluminio. Questa dona robustezza e leggerezza all’accessorio agevolando la dissipazione del calore dovuta alla porta USB Type-C abilitata al Power Delivery (PD). La porta consente, oltre che il trasferimento dati, la ricarica del dispositivo collegando l’alimentatore del computer direttamente all’HUB. In questo modo avrai entrambe le funzioni e la ricarica per i dispositivi mobili impegnando una singola porta USB sul computer. Dal punto di vista pratico si tratta senza dubbio di una soluzione estremamente comoda da avere sempre con sé per qualsiasi esigenza.

Naturalmente, non manca la tradizionale uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor al computer con una risoluzione massima di 4K. La mancanza di un’uscita video sui laptop più recenti ha senza dubbio limitato la produttività dei professionisti. In questo modo è possibile estendere l’area di lavoro con un monitor esterno e migliorare sensibilmente la gestione del multitasking. Non manca il lettore di schede capace di leggere/scrivere contemporaneamente 2 memory card. Completano la dotazione, naturalmente, le porte USB 3.0 Type-A. Nel caso specifico ammontano a tre che con un bandwidth di 5Gbps consentono di collegare periferiche di memorizzazione esterna come HDD o SSD portatili.

Grazie ad un coupon del 25%, puoi acquistare il Fakeme HUB 7 in 1 su Amazon a soli 22,49 euro per un risparmio di quasi 10 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.