Salva le tue bollette dall'inverno: luce e gas a prezzi bloccati con Octopus Energy

Cogli una promozione luce e gas pensata per essere trasparente e conveniente. Octopus Energy ti permette di bloccare il prezzo della materia prima per 12 mesi, così ti proteggi dai rincari del mercato e non trovi sgradite sorprese in bolletta. Inoltre, la luce fornita è 100% rinnovabile e non sei soggetto a nessun vincolo, né penale se vuoi cambiare operatore. L’attivazione è online e non richiede che pochi minuti.

Prezzi chiari e costi bloccati per 12 mesi

Il punto di forza di Octopus Fissa 12M è il prezzo fisso della materia energia, che ti protegge da oscillazioni e rincari. Per la luce, si parla di 0,099 €/kWh, mentre il gas ha un costo di 0,35 €/Smc. Trasparenti i costi di commercializzazione: 72 euro all’anno per la luce, 84 per il gas. I costi riguardano la tariffa monoraria.

Con questa tariffa, blocchi tutti i costi per un anno intero. Al termine dei 12 mesi, hai la libertà di scegliere nuovamente la soluzione più conveniente tra tariffa Fissa o Flex, continuando a ottimizzare i consumi.

Durante l’attivazione non cambiano potenza del contatore luce né la classe del contatore gas rispetto al contratto precedente. Restano invece indipendenti da Octopus Energy i costi regolati a livello nazionale, come trasporto, oneri di sistema e imposte.

Octopus Energy è l’operatore ideale per chi cerca semplicità e trasparenza, soprattutto nelle bollette. Abbonandoti non sarai soggetto ad alcuna penale né vincolo e potrai passare successivamente a un’offerta più vantaggiosa. Approfittane subito e attiva online: la promo, a queste condizioni, è valida solamente fino al 30 dicembre.