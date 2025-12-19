 Salva le tue bollette dall'inverno: luce e gas a prezzi bloccati con Octopus Energy
Salva le tue bollette dall'inverno: luce e gas a prezzi bloccati con Octopus Energy
Cogli una promozione luce e gas pensata per essere trasparente e conveniente. Octopus Energy ti permette di bloccare il prezzo della materia prima per 12 mesi, così ti proteggi dai rincari del mercato e non trovi sgradite sorprese in bolletta. Inoltre, la luce fornita è 100% rinnovabile e non sei soggetto a nessun vincolo, né penale se vuoi cambiare operatore. L’attivazione è online e non richiede che pochi minuti.

Attiva ora l’offerta Octopus Energy

Prezzi chiari e costi bloccati per 12 mesi

Il punto di forza di Octopus Fissa 12M è il prezzo fisso della materia energia, che ti protegge da oscillazioni e rincari. Per la luce, si parla di 0,099 €/kWh, mentre il gas ha un costo di 0,35 €/Smc. Trasparenti i costi di commercializzazione: 72 euro all’anno per la luce, 84 per il gas. I costi riguardano la tariffa monoraria.

Con questa tariffa, blocchi tutti i costi per un anno intero. Al termine dei 12 mesi, hai la libertà di scegliere nuovamente la soluzione più conveniente tra tariffa Fissa o Flex, continuando a ottimizzare i consumi.

Scopri tutti i dettagli dell’offerta

Durante l’attivazione non cambiano potenza del contatore luce né la classe del contatore gas rispetto al contratto precedente. Restano invece indipendenti da Octopus Energy i costi regolati a livello nazionale, come trasporto, oneri di sistema e imposte.

Octopus Energy è l’operatore ideale per chi cerca semplicità e trasparenza, soprattutto nelle bollette. Abbonandoti non sarai soggetto ad alcuna penale né vincolo e potrai passare successivamente a un’offerta più vantaggiosa. Approfittane subito e attiva online: la promo, a queste condizioni, è valida solamente fino al 30 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 dic 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
19 dic 2025
