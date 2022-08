Salva tutte le password e tienile al sicuro con NordPass

Utilizzare un’unica password per accedere a diversi siti Web non è mai cosa buona. Ogni anno si verificano tanti “furti” di password, anche sui siti di grandi dimensioni.

Una volta che una password viene rubata, il malintenzionato di turno può usare la combinazione indirizzo email, nome utente e password per cercare di accedere su altri siti Web.

In questo modo ha la possibilità di accedere a tutti gli account, utilizzando i collegamenti presenti, ad esempio, nell’account email per reimpostare la password di accesso ad altri portali, come il conto PayPal o bancario online.

Per evitare i danni connessi alla perdita di una password, sarebbe opportuno utilizzare password univoche su ogni piattaforma Web, possibilmente lunghe e imprevedibili con simboli e numeri all’interno.

Siccome ricordare password complesse non è affatto facile, l’unica soluzione è affidarsi a un password manager come NordPass.

Invece di un’unica password, usa NordPass

Non c’è dubbio che un password manager alleggerisca la mente di chi lo utilizza ed evitargli l’errore di utilizzare un’unica password per tutti gli accessi, anche se molto complessa.

Ma come funziona NordPass? Tramite molti algoritmi di crittografia all’avanguardia e dagli standard elevati, protegge tutte le preziose informazioni di accesso.

I dati verranno salvati da NordPass con un semplice clic nel momento in cui vengono creati dei nuovi account, . Inoltre sincronizza le password su tutti i dispositivi, avendole così a portata di mano ovunque ci si trovi.

La capacità di NordPass è quella di riconoscere i siti Web che l’utente utilizza e compila in modo automatico i dati ogni volta che effettua l’accesso.

In più, ogni volta che effettua un acquisto online, i dati della carta di credito vengono automaticamente archiviati.

Accedendo a questa pagina e cliccando su “Ottieni subito NordPass”, si acquisterà un software password manager molto funzionale e a prezzo scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.