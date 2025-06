Sam Altman papà: usa ChatGPT per crescere suo figlio

Perché piange il bambino? È una domanda che tormenta l’umanità da centinaia di migliaia di anni… Sam Altman, CEO di OpenAI e neo-papà di un bimbo di tre mesi, ha trovato la sua risposta: chiedere tutto a ChatGPT.

ChatGPT babysitter? Il CEO di OpenAI lo usa per suo figlio

Durante una puntata del nuovo podcast di OpenAI, Altman ha raccontato come l’intelligenza artificiale sia diventata il suo assistente personale per la paternità. “Sono estremamente fissato con i bambini“, ha ammesso, spiegando di aver bombardato ChatGPT di domande sul comportamento dei neonati durante le prime settimane di vita del figlio.

Ora che il piccolo si è un po’ sistemato, Altman usa ChatGPT per questioni più generali sulle fasi di crescita dei bambini. “È ovvio che la gente ha cresciuto figli senza ChatGPT per molto tempo“, ha detto, “ma non so come avrei fatto senza“.

In fondo, non è poi così diverso dal cercare disperatamente su Google nel cuore della notte. I genitori lo fanno da decenni. Il problema, è che le allucinazioni dell’AI esistono ancora, e affidarsi completamente a un chatbot per prendersi cura di un neonato potrebbe non essere la scelta migliore. Ma come dice Altman stesso, i genitori si sono sempre rivolti a fonti discutibili, dai gruppi Facebook sui genitori alle teorie più assurde trovate online.

I bambini e l’AI: una generazione che crescerà in modo diverso

C’è un altro aspetto che ha colpito Altman. Come i bambini di oggi interagiranno naturalmente con l’intelligenza artificiale. Ha raccontato di un video che l’ha impressionato, dove un bambino piccolo cercava di usare una rivista cartacea come se fosse un iPad (facendo lo swipe).

Per noi che siamo cresciuti senza smartphone, usare WhatsApp o Google Maps è ancora qualcosa di relativamente “nuovo” che abbiamo imparato da adulti. Per un bambino nato oggi, invece, l’intelligenza artificiale sarà semplicemente parte del mondo naturale, esattamente come per noi erano normali la televisione o il telefono fisso.

Durante il podcast, un altro genitore ha raccontato di aver usato la modalità vocale di ChatGPT con suo figlio ossessionato da Thomas il trenino perché non ne poteva più. Un’ora dopo, il bambino stava ancora parlando del trenino.

Quali sono i rischi?

Altman non ignora i pericoli. “Non andrà tutto bene. Ci saranno problemi“, ha ammesso. “Le persone svilupperanno relazioni parasociali problematiche, forse molto problematiche, e la società dovrà trovare nuove regole“.

È curioso che per riconoscendo i rischi, Altman utilizzi l’AI per crescere suo figlio. ChatGPT ha persino una policy che sconsiglia l’uso ai minori di 13 anni e non ha controlli parentali specifici. Forse la vera domanda non è se sia giusto che i genitori usino l’AI per crescere i figli, ma cosa succederà a una generazione che crescerà pensando che sia normale chiacchierare per ore con un computer.