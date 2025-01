Sam Altman rivela le richieste degli utenti per OpenAI nel 2025

OpenAI ha condotto un sondaggio tra i suoi utenti per capire come migliorare ChatGPT. Il risultato? Un mix sorprendente di richieste tecniche e miglioramenti pratici che renderanno il chatbot più potente e comodo da usare nella vita di tutti i giorni.

common themes:

AGI

agents

much better 4o upgrade

much better memory

longer context

“grown up mode”

deep research feature

better sora

more personalization

(interestingly, many great updates we have coming were mentioned not at all or very little!) https://t.co/lMZmlZif66

— Sam Altman (@sama) December 30, 2024