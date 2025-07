Honor MagicBook Art 14: notebook per AI e produttività

Insieme allo smartphone pieghevole Honor Magic V5 e al tablet Honor Magic Pad 3, il produttore cinese ha svelato il nuovo Honor MagicBook Art 14 (2025). Il notebook ha un ottimo display touch e integra i recenti processori Intel. Non è noto se arriverà in Italia, ma ci sono buone probabilità.

Honor MagicBook Art 14: specifiche complete

Il nuovo MagicBook Art 14 ha un telaio in lega di magnesio e uno schermo OLED touch da 14,6 pollici con risoluzione 3.1K (3120×2080 pixel), refresh rate di 120 Hz, rivestimento anti-riflessi e certificazioni per basse emissioni di luce blu e assenza di sfarfallii. Gli utenti possono scegliere configurazioni con processori Intel Core Ultra 5 225H o Ultra 7 255H. Il sistema di raffreddamento è composto da camera di vapore e strati di grafite.

Queste sono le altre specifiche: 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD da 1 o 2 TB, sei altoparlanti, tre microfoni, jack audio da 3,5 millimetri, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C (una Thunderbolt 4), una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, uscita HDMI 2.1, tastiera retroilluminata full size, touchpad sensibile alla pressione con chip NFC integrato, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1, batteria da 60 Wh con autonomia fino a 10 ore e ricarica rapida (100% in 95 minuti).

Lungo il lato destro della tastiera è presente l’alloggiamento per la webcam full HD che può essere fissata magneticamente al lato superiore dello schermo. Il sistema operativo è Windows 11 Home, ma Honor ha aggiunto anche alcune funzionalità di MagicOS, tra cui all’assistente digitale YOYO.

Il MagicBook Art 14 (2025) può essere già acquistato in Cina. Potrebbe arrivare anche in Italia (non ci sono conferme), visto che sullo store italiano è presente la versione con processore Snapdragon X Elite (quindi è un Copilot+ PC che supporta le funzionalità AI di Windows 11 24H2).