Honor Magic V5: smartphone pieghevole supersottile

Il produttore cinese ha annunciato il nuovo Honor Magic V5. La versione Ivory White ha uno spessore di 8,8 millimetri (chiuso), quindi è lo smartphone pieghevole più sottile al mondo (Oppo Find N5 è 0,1 millimetri più spesso). Le specifiche sono ovviamente di fascia alta, come quelle di altri dispositivi della stessa categoria. La distribuzione internazionale inizierà nei prossimi mesi. Sul sito italiano è già presente la pagina ufficiale.

Honor Magic V5: specifiche complete

La versione Ivory White ha uno spessore di 8,8 millimetri quando chiuso e 4,1 millimetri quando aperto (escludendo la sporgenza del modulo fotografico). Il peso è 217 grammi. Le altre versioni (Black, Dawn Gold e Reddish Brown) sono più spesse (9 millimetri chiuso e 4,2 millimetri aperto) e più pesanti (222 grammi).

Honor ha utilizzato diversi materiali (fibra di carbonio per il display interno, vetro NanoCrystal Shield per il display esterno e acciaio per la cerniera) per offrire un’elevata resistenza a graffi, caduta e aperture/chiusure (oltre 500.000). Lo smartphone ha ricevuto anche le certificazioni IP58 e IP59.

Queste sono le specifiche: schermo OLED interno da 7,95 pollici (2352×2172 pixel), schermo esterno da 6,43 pollici (2376×1060 pixel), processore Snapdragon 8 Elite, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage, fotocamere posteriori da 50, 50 e 64 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 20 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, satellite, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C e batteria da 5.820 mAh (6.100 mAh nel modello da 1 TB) con ricarica rapida da 66 Watt e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 9.01 basato su Android 15. Ci sono ovviamente varie funzionalità AI, tra cui l’assistente YOYO (solo in Cina). Il prezzo base è 8.999 yuan. In Italia arriveranno le versioni Ivory White, Black e Dawn Gold. Il precedente Honor Magic V3 costa 1.999,90 euro (12GB+512GB).