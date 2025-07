Honor Magic Pad 3: nuovo tablet da 13 pollici

Insieme allo smartphone pieghevole più sottile del mondo, il produttore cinese ha svelato il nuovo Honor Magic Pad 3. Si tratta di un tablet di fascia alta con caratteristiche molto interessanti che può essere utilizzato per intrattenimento e produttività. Arriverà sicuramente in Italia, come il Magic Pad 2.

Honor Magic Pad 3: specifiche complete

Il nuovo Honor Magic Pad 3 conserva ovviamente la qualità costruttiva del precedente modello. Il tablet ha un telaio in lega di alluminio, materiale che offre resistenza e leggerezza allo stesso tempo. Il peso è 595 grammi, mentre le dimensioni sono 293,88×201,38×5,79 millimetri. Lo schermo ha una diagonale di 13,3 pollici, risoluzione 3.2K (3200×2136 pixel) e refresh rate compreso tra 30 e 165 Hz. Stranamente è stato usato un pannello LCD e non OLED come per il Magic Pad 2.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 8 Gen 3, 8/12/16 GB di RAM e 256/512 GB o 1 TB di storage. Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 13 e 2 megapixel (principale e macro), fotocamera frontale da 9 megapixel, otto altoparlanti, tre microfoni, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, porta USB 3.2 Gen 1 Type-C e batteria da 12.450 mAh che supporta la ricarica rapida Honor SuperCharge da 66 Watt.

Honor ha utilizzato un sistema di raffreddamento composto da camera di vapore in acciaio inossidabile e grafite. Il sistema operativo è MagicOS 9.0.1 basato su Android 15. L’intelligenza artificiale viene sfruttata per migliorare l’audio e per le funzionalità di produttività. È presente anche l’assistente YOYO (solo in Cina).

I colori disponibili al lancio sono Moonlight White, Floating Gold e Starry Gray. Il tablet è già in vendita in Cina. Il prezzo base è 2.999 yuan (8GB+256GB) corrispondente a circa 355 euro (tasse escluse) in base al cambio attuale. Tra gli accessori ci sono la tastiera cover Smart Touch e la stilo Magic Pencil 3.