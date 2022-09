Samantha Cristoforetti sarà il comandante della ISS

Samantha Cristoforetti diventerà il comandante della Stazione Spaziale Internazionale, prendendo il posto del collega russo Oleg Artemyev. La designazione era stata precedentemente annunciata alla fine di maggio 2021, ma a marzo c’è stata una modifica al piano di volo. Con il nuovo cambio di programma, l’astronauta italiana guiderà la ISS durante la missione Expedition 68 e fino al suo ritorno sulla Terra.

Samantha Cristoforetti è arrivata sulla stazione spaziale il 27 aprile, insieme all’equipaggio della missione Crew-4 di SpaceX. Fin dall’inizio è stata responsabile del Segmento Orbitale degli Stati Uniti, supervisionando le attività nei moduli e nei componenti statunitensi, europei, giapponesi e canadesi della ISS. Samantha diventerà ufficialmente comandante dopo la cerimonia, trasmessa in diretta sulla web TV di ESA il 28 settembre, che prevede la consegna simbolica di una chiave da parte del precedente comandante, il russo Oleg Artemyev.

Sarà il quinto comandante europeo, dopo Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano e Thomas Pesquet, ma la prima astronauta donna europea (e italiana) a ricoprire questo ruolo. Lo scorso 21 luglio ha effettuato anche la sua prima passeggiata spaziale, diventando la prima astronauta donna europea a eseguire un’attività extraveicolare.

AstroSamantha ha così commentato:

Sono onorata della mia nomina a comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare in orbita un team molto capace.