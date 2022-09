Sampdoria-Milan (Serie A): guardala in streaming

Sampdoria-Milan potrebbe essere superficialmente etichettata come una sfida dall’esito già deciso. Il pubblico del Marassi proverà però a spingere i blucerchiati ancora a secco di vittorie dopo cinque giornate di Serie A. I liguri ospiteranno i detentori del titolo, alla ricerca di conferme dopo la prova molto convincente nel derby con l’Inter e il pareggio in Champions con il Salisburgo. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 20:45 di sabato 10 settembre.

Sampdoria-Milan (Serie A): guardala in diretta streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN, immergendosi nell’atmosfera dello stadio molto prima del fischio d’inizio, grazie a una ricca anticipazione. L’accesso alla piattaforma è disponibile anche su Sky Q e incluso con l’offerta di TIMVISION.

Un focus sulle formazioni in campo dal primo minuto. Giampaolo dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Audero a difendere la porta e Caputo terminale offensivo innescato dall’estro di Sabiri. Pioli si affiderà invece allo stato di grazia di Maignan per trovare un nuovo clean sheet, protetto dall’accoppiata Tomori-Kalulu e con il tandem d’attacco Leão-Giroud alimentato dalla fantasia di De Ketelaere. Per i campioni in carica un’incognita potrebbe essere costituita dall’impegno infrasettimanale di Champions League e dalla fatica residua.

Con un solo abbonamento a DAZN, non importa se Standard o Plus, si ha accesso a un catalogo di contenuti che va ben oltre il calcio della Serie A. Ci sono ad esempio le sfide della Major League Soccer statunitense, quelle della LaLiga spagnola, tutto il meglio delle competizioni sudamericane e molti altri sport: boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket, motori. A questo si aggiungono produzioni originali, interviste e show da guardare quando si vuole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.