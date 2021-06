Samsonite GuardIT 2.0, Prime Day vuol dire metà prezzo

PC in spalle, è ora di ripartire. Dentro avrai tutto lo spazio che serve per inserire mouse, cavi, appunti, caricatore, mascherine e altro ancora. Fuori avrai tutta l'affidabilità che possa garantire un marchio come Samsonite. E in tasca avrai quel 51% di risparmio che oggi è in grado di garantirti il Prime Day rispetto al prezzo tradizionale del prodotto.

Zaino Samsonite GuardIT 2.0

L'offerta sullo zaino Samsonite GuardIT 2.0, elegante sacca porta PC in grado di custodire e proteggere al meglio display fino a 15,6 pollici con una capienza complessiva di 22 litri:

Il prezzo è quello che solo il Prime Day può consentire di raggiungere: 33,61 euro è un livello ben al di sotto della soglia media fin qui registrata. L'esperienza Samsonite ha consentito di mettere a punto uno zaino versatile e robusto, denso di tasche e inserti utili sia alla protezione dell'interno che all'ordine degli elementi inseriti.

Lo zaino ha dimensioni pari a 30x20x44cm ed è sviluppato con un mix di materiali poliesteri per la massima robustezza e resistenza nel tempo. La sua vocazione “business” è evidente, ma lo sconto abbracciato oggi lo candida a qualsivoglia tipo di utilizzo poiché inserito in una fascia di prezzo che apre ad un pubblico ben più ampio.