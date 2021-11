Samsung 870 QVO: 4TB su SSD ad un prezzo stracciato (-140 euro)

Esistono casi in cui lo spazio di archiviazione non è mai abbastanza. Se ti ritrovi in questa situazione, l’offerta di Amazon sull’SSD Samsung 870 QVO da 4TB potrebbe fare al caso tuo. È un disco dal rapporto euro/TB decisamente conveniente grazie allo sconto di ben 140 euro per il Black Friday che gli fa segnare il suo minimo storico.

SSD Samsung 870 QVO: caratteristiche tecniche

Il Samsung 870 QVO è riuscito da subito ad essere un punto di riferimento per chi desidera prestazioni al top della categoria, ma strizzando l’occhio alla convenienza. Con gli SSD più performanti della gamma Samsung condivide quasi tutto, la differenza risiede esclusivamente nei moduli di memoria che in questo caso sono QLC (Quad-Level Cell) e non TLC. Questo consente un risparmio netto in fase di produzione che permette di mantenere il costo più contenuto, senza rinunce importanti dal punto di vista prestazionale. L’unità, infatti, offre una velocità di lettura fino a 560MB/s che diventano 530MB/s in scrittura. Non manca, naturalmente, la cache DRAM che consente prestazioni coerenti a prescindere dal carico di lavoro o dallo spazio già occupato. Il disco rimane altamente affidabile grazie alla capacità di scrivere fino a 1440TBW.

Si tratta di una soluzione rivolta soprattutto ai professionisti che necessitano di gestire grandi flussi di lavoro nel minor tempo possibile. Il disco, infatti, è consigliato in particolare per NAS o workstation di fascia alta. Tuttavia, si adatta perfettamente anche ai videogiochi. Le velocità di lettura e scrittura consentono installazioni nettamente più rapide e tempi di caricamento fino a 6 volte inferiori rispetto ai tradizionali dischi magnetici. Non manca, poi, il software Magician di Samsung, uno dei più apprezzati per la gestione degli SSD. Da qui sarà possibile avere un controllo completo dell’unità per verificare lo stato di salute, lo spazio occupato o clonare il vecchio HDD per il passaggio all’SSD. Consente perfino di ottimizzare il disco per ogni singola applicazione così da ottenere costantemente le maggiori prestazioni possibili, inclusi i giochi. In sostanza la soluzione perfetta per chi desidera un disco in grado di unire prestazioni, capacità e convenienza.

Grazie ad uno sconto del 34%, il Samsung 870 QVO è disponibile su Amazon a soli 269,99 euro, il prezzo più basso mai registrato.