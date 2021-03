Compatta, veloce, affidabile e capiente: l’unità SSD da 1 TB della linea Samsung 870 QVO è proposta oggi in sconto sui due principali store online: a 93,00 euro su Amazon e 93,99 euro su eBay. Il prezzo di listino indicato sul sito ufficiale del produttore è 109,99 euro.

SSD in offerta: sconto su Samsung 870 QVO (1 TB)

Il form factor è da 2,5 pollici, l’interfaccia di connessione SATA. In termini di prestazioni si arriva a una velocità di 560 MB/s nel trasferimento dati durante la fase di lettura e a 530 MB/s in scrittura, permettendo di velocizzare ogni operazione rispetto a quanto avviene con un disco fisso tradizionale, accorciando notevolmente i tempi di avvio del computer e di attesa per elaborare i contenuti. Ulteriori informazioni nella scheda del prodotto.

Samsung 870 QVO può essere la scelta giusta per chi sta pensando a un upgrade hardware del proprio computer, per chi desidera assemblarne uno nuovo o per aggiungere un’unità di storage alla configurazione già in uso. Al prezzo di 93,00 euro su Amazon e 93,99 euro su eBay è un ottimo affare. La spedizione è gratuita per entrambi gli store.