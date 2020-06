Una SSD da 8 TB per il mercato PC, proposta all’utenza consumer: è parte della gamma Samsung 870 QVO basata sulla tecnologia QLC (Quad-Level Cell) che fa oggi ufficialmente il proprio ingresso nel catalogo del produttore sudcoreano strizzando l’occhio a coloro che hanno necessità di un ampio spazio per lo storage e che desiderano non rinunciare alle prestazioni.

Il lancio è previsto per il mese di agosto a un prezzo non ancora annunciato. Già disponibili invece i tagli da 1, 2 e 4 TB.

Samsung 870 QVO da 1, 2, 4 e 8 TB

Focalizzando l’attenzione sulle performance, l’unità arriva a picchi di 560 MB/s in lettura e 530 MB/s in scrittura con un incremento pari al 13% rispetto alla gamma 860 QVO. L’interfaccia è SATA 6 Gbps. Il produttore assicura su tutti i modelli una longevità sufficiente per la scrittura di 2.880 TB (ovvero 360 volte la capacità) con una garanzia di tre anni. Questo il commento di Mike Mang, Vice President del Memory Brand Product Biz Team per Samsung Electronics.

Dopo il lancio del primo drive QLC consumer di Samsung nel 2018, 860 QVO, stiamo lanciando la nostra seconda generazione di SSD QVO offrendo il doppio della capacità massima arrivando a 8 TB così come performance e affidabilità migliorate. La nuova serie 870 QVO permetterà ad ancora più utenti di godere dei benefici delle SSD.

Come scritto in apertura il prezzo di debutto della SSD da 8 TB non è stato annunciato, ma considerando quello dei modelli già in commercio potrebbe aggirarsi intorno ai 1.000 dollari. Le versioni da 1 TB, 2 TB e 4 TB sono invece già in vendita da oggi a partire da 129,99 dollari.