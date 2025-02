Samsung 9100 PRO: nuovi SSD PCI Express 5.0

Samsung ha annunciato i nuovi SSD 9100 PRO con interfaccia PCI Express 5.0 x4. Rappresentano quindi l’offerta di punta del produttore coreano con prestazioni praticamente raddoppiate rispetto a quelle della serie 990 PRO. I quattro modelli saranno in vendita a partire dal mese di marzo.

Samsung 9100 PRO: specifiche e prezzi

I nuovi drive a stato solido 9100 PRO di Samsung sono i primi con controller PCI Express 5.0 x4. I precedenti 990 PRO e 990 PRO Plus aveva un controller ibrido (PCI Express 4.0 x4/5.0 x2). Hanno un formato M.2 2280 e sono disponibili con o senza dissipatore. Gli utenti potranno acquistare i tagli da 1, 2, 4 e 8 TB.

I Samsung 9100 PRO integrano memoria flash V-NAND di tipo TLC e memoria cache LPDDR4X da 1, 2, 4 e 8 MB, rispettivamente. L’efficienza energetica è stata migliorata del 49% rispetto alla precedente generazione. Le prestazioni sono ovviamente molto elevate.

La massima velocità in lettura sequenziale è 14.700 MB/s per tutti i modelli. La massima velocità in scrittura sequenziale è 13.300 MB/s per il modello da 1 TB e 13.400 MB/s per gli altri. La massima velocità in lettura causale è 1,85 milioni di IOPS per i modelli da 1 e 2 TB, mentre gli altri due raggiungono i 2,2 milioni di IOPS. La massima velocità in scrittura causale è invece 2,6 milioni di IOPS per tutti i modelli.

La garanzia è cinque anni. La gestione, la protezione dei dati e l’aggiornamento del firmware sono disponibili con il software Samsung Magician. I prezzi degli SSD da 1, 2 e 4 TB sono 229,99, 369,99 e 689,99 euro, rispettivamente. Saranno in vendita dal 18 marzo. Non è noto il prezzo del modello da 8 TB (in vendita nel secondo semestre 2025).