Samsung AirPurifier: fermare i pollini costa meno

Al mattino ci si sveglia guardando il bollettino dei pollini, la sera si va a dormire tra starnuti ed occhi gonfi: è il destino di quanti, sofferenti di allergie, in queste settimane non riesco a difendersi dal fastidio neppure tra le mura domestiche. Si può tuttavia trovare sollievo in una offerta speciale disponibile in queste ore su Amazon, dove il purificatore d’aria Samsung con filtri HEPA contro i pollini può essere fatto proprio con ben il 34% di sconto (-134 euro) a 255 euro.

Samsung AirPurifier: con lo sconto contro i pollini

Il purificatore d’aria Samsung AX60R5080WD è un depuratore aria intelligente in grado di purificare ambienti di dimensioni fino a 60m². Il purificatore è dotato di 5 impostazioni per pulire l’aria che viene aspirata al suo interno. I diversi filtri, tra cui un filtro HEPA, rimuovono fino al 99,97% delle particelle e del polline presenti nell’aria che causano varie malattie. Inoltre, grazie al filtro a carbone integrato vengono eliminati anche i gas nocivi. Un sensore intelligente assicura che il depuratore d’aria sia in grado di individuare esattamente ciò che occorre per ottenere la giusta qualità dell’aria. È possibile leggere il display per avere una panoramica della qualità. Il purificatore Samsung è gestibile a distanza mediante una app per dispositivi mobili, ed è provvisto di ruote che consentono di spostarlo facilmente.

Il Samsung AirPurifier AX60R5080WD è il modello in grado di purificare l’aria su ben 60 metri quadri, consentendo pertanto un effetto immediato su un appartamento medio senza particolari difficoltà. Dimezzando la spesa (129 euro) si accede alla versione da 34 metri quadri. Sconsigliamo invece di scegliere la versione con copertura di 47 metri quadri poiché il prezzo (554 euro) non è in offerta.

Grazie alla connessione wifi può essere controllato anche da remoto: è pensato per limitare oltremodo l’ingombro e per riciclare continuamente l’aria filtrandola e trattenendo le particelle pericolose. Il flusso dell’aria (totalmente silenzioso) si autoregola in base alla qualità percepita dell’aria ed i filtri sono facilmente sostituibili.

Al prossimo starnuto, facci un pensierino.