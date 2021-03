Samsung annuncia 12 monitor con supporto HDR10

Nonostante le buone notizie che arrivano da Microsoft, lo smart working è ancora la scelta obbligata per molte realtà aziendali. L’annuncio di Samsung arriva quindi al momento opportuno, in quanto gli utenti troveranno il monitor più adatto tra quelli mostrati dal produttore coreano. Si tratta di 12 modelli, tutti con supporto HDR10, appartenenti alla serie S8, S7 e S6 con diagonali comprese tra 24 e 34 pollici.

Monitor Samsung: 12 modelli in alta risoluzione

I nuovi monitor Samsung hanno diverse caratteristiche in comune, tra cui il design “borderless” su tre lati (cornici molto sottili), il supporto per lo standard HDR10 e la funzionalità Intelligent Eye Care certificata da TÜV Rheinland che riduce lo stress visivo tramite regolazione automatica di luminosità e temperatura colore, filtro per la luce blu e la tecnologia Flicker Free.

La serie S8 comprende tre modelli da 27 e 34 pollici con risoluzione Ultra HD (3840×2160 pixel), porta USB Type-C, hub USB, ingressi DisplayPort 1.2 e HDMI 2.0. Lo stand in metallo permette varie regolazioni (altezza, inclinazione e rotazione). Anche La serie S7 comprende due modelli da 27 e 34 pollici con risoluzione UHD, ma non dispone di hub USB e la regolazione è solo una (inclinazione).

Infine, la serie S6 comprende sette modelli da 24, 27, 32 e 34 pollici, cinque flat con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e uno curvo con risoluzione UWQHD (3.440×1.440 pixel). Anche questi monitor hanno diverse opzioni di regolazione. Samsung non ha ancora comunicato disponibilità e prezzi.