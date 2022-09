Samsung annuncia il Galaxy Tab Active 4 Pro

Samsung ha svelato un nuovo tablet rugged che può essere utilizzato in ogni condizione ambientale, senza correre il rischio di causare danni irreparabili. L’estetica non è chiaramente il punto di forza del Galaxy Tab Active 4 Pro, in quanto il produttore coreano ha privilegiato la resistenza e la flessibilità di utilizzo. Arriverà in Italia nei prossimi giorni.

Galaxy Tab Active 4 Pro: specifiche e prezzo

Il Galaxy Tab Active 4 Pro ha ricevuto le certificazioni MIL-STD-810H e IP68, quindi può resistere temperature estreme, umidità, vibrazioni, polvere, acqua (1,5 metri di profondità per 30 minuti) e cadute da un altezza massima di un metro (1,2 metri con la cover protettiva). Lo schermo da 10,1 pollici (1920×1200 pixel) è protetto dal Gorilla Glass 5 e può essere utilizzato con i guanti.

Il tablet ha un pulsante fisico programmabile che può essere associato a determinate operazioni (ad esempio l’avvio di app specifiche). La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 778G, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB. Le fotocamere frontale e posteriore hanno sensori da 8 e 13 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G. Sono inoltre presenti: lettore di impronte digitali (sotto il pulsante Home), porta USB 3.2 Type-C, POGO pin, altoparlante con supporto Dolby Atmos, due microfoni e batteria rimovibile da 7.800 mAh. Il sistema operativo è Android 12.

Il Galaxy Tab Active 4 Pro può essere collegato anche ad un monitor esterno tramite Samsung DeX. La stilo S Pen è in dotazione. Il prezzo del tablet è 879,00 euro.