Samsung annuncia nuovi monitor Odyssey

Samsung ha annunciato tre nuovi monitor gaming della serie Odyssey e un monitor della serie ViewFinity per la produttività. I modelli sono Odyssey 3D (G90XF), Odyssey OLED G8 (G81SF), Odyssey G9 (G91F) e ViewFinity S8 (S80UD). I primi tre possono essere già ordinati in alcuni paesi. Non sono ancore noti i prezzi in Italia.

Samsung Odyssey per il gaming

Il Samsung Odyssey 3D (G90XF) ha una diagonale di 27 pollici, risoluzione 4K e refresh rate di 165 Hz. È il modello più avanzato del gruppo, in quanto visualizza immagini 3D che non richiedono all’utente di indossare occhiali specifici. Sfrutta infatti lenti lenticolari e una tecnologia di tracciamento degli occhi per generare l’effetto di profondità.

Supporta inoltre le tecnologie AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC. Può anche effettuare la conversione dei contenuti video in 3D, ma serve un processore recente e almeno una GPU NVIDIA RTX 3080, oltre all’app Reality Hub.

Il Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF) ha invece una diagonale di 27 o 32 pollici, risoluzione 4K e refresh rate di 240 Hz. Supporta AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC e VESA DisplayHDR TrueBlack 400. La tecnologia Glare Free riduce al minimo i riflessi.

Il Samsung Odyssey G9 (G91F) è un monitor curvo con diagonale di 49 pollici, risoluzione dual QHD e refresh rate di 144 Hz. Supporta AMD FreeSync Premium Pro, VESA DisplayHDR 600, HDR10+ GAMING, Picture-by-Picture e Picture-in-Picture.

Infine, il Samsung ViewFinity S8 (S80UD) ha una diagonale di 37 pollici e risoluzione 4K. Supporta HDR10 e un miliardo di colori. Ha una porta USB Type-C da 90 Watt e uno switch KVM (tastiera, video e mouse).