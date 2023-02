Samsung Bixby risponde alle chiamate e imita la voce

Amazon Alexa, Apple Siri e Google Assistant sono gli assistenti vocali più popolari, ma chi possiede uno smartphone Samsung può sfruttare le capacità di Bixby. Il produttore ha annunciato un aggiornamento che introduce due interessanti novità: Bixby Text Call e Bixby Custom Voice Creator. L’intelligenza artificiale può rispondere alla chiamate anche imitando la voce dell’utente. Al momento le funzionalità sono disponibile solo in inglese e coreano.

Bixby risponde alle telefonate

La funzionalità Bixby Text Call era già disponibile in coreano con One UI 5, la versione personalizzata di Android usata sui dispositivi Samsung. Con la versione One UI 5.1, installata sui recenti Galaxy S23, può essere utilizzata anche in inglese.

L’utente può rispondere alle telefonate digitando un messaggio. Bixby convertirà il testo in voce e trascriverà automaticamente la risposta dell’altro interlocutore. A differenza di Google Call Screen, che filtra le chiamate di spam, Bixby Text Call consente di personalizzare il messaggio. Oltre che per i Galaxy S23 è disponibile anche per i Galaxy Z Fold4 e Z Flip4.

Bixby Custom Voice Creator funziona invece solo sui Galaxy S23 con lingua coreana. L’utente può registrare differenti frasi che Bixby userà per rispondere alle chiamate. L’intelligenza artificiale può quindi clonare la voce. In futuro sarà disponibile anche in altre app.

L’assistente personale può inoltre avviare la riproduzione di brani musicali adatti al tipo di allenamento scelto nell’app Health. Samsung ha infine aggiunto altri comandi vocali che possono essere eseguiti offline sul dispositivo, come l’impostazione dei timer, l’acquisizione di schermate e l’accensione della torcia.

