Oggi Samsung annuncia il debutto in Italia di Chromebook 4 e Chromebook 4+, portatili basati sulla piattaforma software di Google che propongono una vasta gamma di funzionalità a un prezzo accessibile. Si tratta dei modelli annunciati dal gruppo sudcoreano nell’ottobre 2019, ma fino a oggi mai resi disponibili nel nostro Paese.

Arrivano Samsung Chromebook 4 e Chromebook 4+

Queste le principali specifiche tecniche per Chromebook 4: display da 11,6 pollici con risoluzione 1366×768 pixel, processore Intel Celeron N4000, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM LPDDR4, unità eMMC da 64 GB, altoparlanti stereo da 1,5 W, webcam HD, microfono, WiFi, Bluetooth, porte USB 3.0 e USB-C, lettore per schede microSD, tastiera con touchpad e batteria da 39 Wh. Tutto questo in dimensioni pari a 288x202x17 mm e con un peso che si attesta a 1,2 Kg.

Sul più grande Chromebook 4+ cambiano lo schermo, in questo caso da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080 pixel, l’aggiunta di un secondo slot USB-C e le dimensioni: 360x245x17 mm con un peso di 1,7 Kg. In entrambi i casi il sistema operativo è ovviamente Chrome OS di Google con pieno supporto all’installazione delle app da Play Store. Di seguito le parole di Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.

Dopo il recente ritorno sul mercato italiano con Galaxy Book S, Galaxy Book Ion e Galaxy Book Flex, siamo lieti di poter annunciare anche in Italia i Samsung Chromebook 4 e 4+, un ulteriore testimonianza dell’innovazione tecnologica di Samsung nel settore dei notebook.

I laptop hanno ottenuto la certificazione Mil-STD-810 che assicura un’adeguata resistenza a temperature estreme, polvere e sollecitazioni meccaniche. Prosegue Bagnoli con un riferimento diretto allo smart working.

Come sempre Samsung offre ai propri consumatori una lineup di prodotti molto profonda per fornire un’esperienza d’uso personalizzata secondo le diverse necessità degli utenti, garantendo su ogni dispositivo alte prestazioni, innovazione e design. Per Samsung, infatti, è fondamentale avere sempre in mente le esigenze dei consumatori, soprattutto alla luce del contesto che stiamo vivendo, in cui il ricorso alla modalità di smart working ha subito una considerevole accelerazione.

Infine i prezzi: Chromebook 4 è proposto da Samsung nel nostro paese a 359,90 euro, mentre Chromebook 4+ a 409,90 euro. Sono in vendita sullo store ufficiale del gruppo e presso alcuni rivenditori selezionati.