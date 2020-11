Una serie di attività che andranno in scena nei prossimi mesi con l’obiettivo di supportare i giovani italiani, i loro genitori e insegnanti, aiutandoli a crescere come cittadini digitali consapevoli: annunciato oggi in via ufficiale il progetto Crescere Cittadini Digitali messo in campo da Samsung Electronics Italia.

Educazione civica digitale: il progetto Crescere Cittadini Digitali

Tra le iniziative presentate anche la distribuzione della guida di Educazione Civica Digitale destinata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Vi saranno poi momenti di formazione rivolti a coloro che saranno gli innovatori di domani. Queste le parole di Giovanni Barina, Head of Team of Human Resources and General Affairs di Samsung Electronics Italia.

Gli ultimi mesi, tristemente caratterizzati dalla pandemia da Coronavirus, hanno portato le generazioni più giovani in Italia ad utilizzare con maggiore frequenza strumenti come smartphone e tablet, vivendo la dimensione sociale e relazionale in maniera sempre più digitale. Per alcuni di loro si è trattato della “prima volta”, altri utilizzano la tecnologia quotidianamente, alcuni di loro anche eccessivamente e spesso in modo poco consapevole. Partendo da questo presupposto e, avendo sempre bene in mente la visione della Global Corporate Citizenship di Samsung legata al concetto di “Enabling People”, ossia “abilitare le persone”, per aiutare tutti ad esprimere il proprio potenziale attraverso la tecnologia, è nato il progetto Crescere Cittadini Italiani e, quindi, la guida di Educazione Civica Digitale.

La già citata guida si struttura in cinque capitoli ognuno dei quali dedicato a un tema differente: Identità digitale, Galateo del digitale, Sicurezza digitale, Contenuti digitali e Sostenibilità digitale. Prosegue Barina.

Crediamo che tutti, giovani e adulti, dobbiamo acquisire piena consapevolezza di come funziona l’ecosistema digitale in tutte le sue sfumature. Attraverso questa iniziativa auspichiamo di poter offrire un ulteriore momento di formazione e arricchimento alle generazioni future, perché, sappiamo che i giovani di oggi saranno gli innovatori di domani, e cerchiamo di fornire loro tutti gli strumenti, le conoscenze, la creatività e l’empatia necessarie per prosperare in un futuro guidato dalla tecnologia”, commenta Giovanni Barina, Head of Team of Human Resources and General Affairs di Samsung Electronics Italia.

Alla presentazione del progetto hanno partecipato Anna Ascani (Viceministro dell’Istruzione) e Massimiliano Capitanio (componente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni).