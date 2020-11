Il Black Friday inizia a regalare le prime vere soddisfazioni a quanti stanno pensando di aggiornare la propria dotazione tecnica durante questa tornata di sconti: Amazon ha letteralmente affossato il prezzo del Samsung Galaxy S20 FE, vero e proprio top di gamma della famiglia 2020 della casa coreana. Il prezzo ufficiale di 669 euro si era ormai allineato con un andamento ondivago tra i 500 ed i 550 euro, ma oggi il prezzo scende ulteriormente ed arriva a 460 euro. Lo sconto complessivo è pertanto pari al 31%, quota decisamente interessante per uno smartphone estremamente giovane e qualitativo.

Samsung Galaxy S20 FE, lo sconto è già del 31%

Varie le colorazioni disponibili, classico il design, altissima l’ambizione delle specifiche previste: “Il Galaxy S20 FE è audace all’interno e all’esterno. Il display FHD+ Infinity-O da 6,5″ e la frequenza di aggiornamento da 120 Hz regalano un’esperienza di gioco fluida e reattiva. […] Immortala i tuoi momenti importanti con la tripla fotocamera professionale, vedi più lontano con lo Space Zoom 30x e usa la Modalità Notte per scatti luminosi e dettagliati anche con poca luce“. La versione in sconto è quella 4G, opzione che consente di calmierare oltremodo il costo per chi non ambisce a particolari utilità in area 5G.

Il processore Octa Core, i GB di RAM ed i 128GB di memoria (espandibile fino a 1TB) sono la miglior promessa sia per utenti che lo utilizzano nella quotidianità, sia per quanti vogliono un dispositivo di alto profilo per poter essere sempre produttivi sul lavoro. Un device che si racconta da sé, insomma, e che rappresenta il vertice ultimo di una famiglia di smartphone che conta ormai 10 anni consecutivi di innovazione e di successi.

Molto importante anche il fronte fotografico, ove i sensori posteriori da 12MP+12MP+8MP sanno esprimersi al meglio anche grazie a particolari funzioni che moltiplicano la qualità complessiva delle capacità di ripresa dello smartphone:

Con lo Space Zoom 30x, sarà come avere un accesso VIP anche quando siedi in un’ultima fila. L’unione tra zoom ottico 3x e zoom con Super Risoluzione 30x ti offre un primo piano sulla scena anche da lontano.

A questo prezzo si tratta inevitabilmente di una grande opportunità, all’altezza di quel che vuol definirsi un Black Friday di vere occasioni.