Samsung Crystal UHD: Ecco la PROMO di Vodafone

Oggi vediamo una PROMO BOMBA che ti permette di acquistare a rate la Smart TV Samsung Crystal UHD con l’operatore Vodafone ad un prezzo davvero interessante.

Vodafone: Samsung Crystal UHD in PROMO

Questa Smart TV UE43AU9070UXZT con schermo LED 4K da 43 pollici e tecnologia Dynamic Crystal è disponibile con l’operatore rosso a 22,99 euro mensili per soli 2 anni.

La TV è disponibile solo attivando a scelta una delle due tariffe per internet a casa di Vodafone. La più economica parte da 27,90 euro al mese ed offre solo internet illimitato in FTTH senza Mobile abbinato. La seconda, invece, offre a 34,90 euro internet flat e una SIM con tutto illimitato.

Facendo due conti, la Smart TV è acquistabile con la promozione a partire da 50,89 euro al mese per 24 mesi.

Oltre alla TV, l’operatore ex Omnitel offre molti device e console nel suo ricco catalogo visualizzabile qui. Per fare un esempio è possibile comprare a rate la PlayStation 5 a meno di 25 euro al mese per 2 anni.

Tutti i prodotti disponibili con Vodafone a rate sono acquistabili solamente in abbinata ad una promozione che prevede internet a casa. Le rate per qualsiasi device scelto sono di 24 mesi. Al termine dei due anni si continuerà a pagare la tariffa Family Plan o Internet Unlimited.

Costi ed altro

La promozione per internet a casa, sia la Internet Unlimited sia la Family Plan, hanno un costo di attivazione pari a 5 euro che viene spalmato nel canone mensile. Il contributo iniziale per il rateo, invece, non è presente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.