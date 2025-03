Samsung: cuffie a conduzione ossea in arrivo

Le cuffie a conduzione ossea non sono una novità e diversi marchi, tra cui Bose, Philips e Shokz, offrono già soluzioni che sfruttando questa tecnologia. A quanto pare, però, anche Samsung intende offrire una propria soluzione parte della categoria e potrebbe accadere proprio quest’anno, in concomitanza del lancio dei nuovi pieghevoli.

Samsung: cuffie a conduzione ossea all’evento di luglio

Secondo recenti indiscrezioni diffuse dal leaker IceUniverse sulla piattaforma di social media cinese Weibo, alcune fonti all’interno della divisione MX di Samsung Electronics hanno rivelato che l’azienda si sta preparando a lanciare le cuffie a conduzione ossea all’evento di luglio in cui l’azienda debutterà anche con i Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7.

La differenza tra le vociferate cuffie a conduzione ossea e gli auricolari della serie Galaxy Buds è che il primo sarà un auricolare stereo wireless aperto (OWS) capace di trasmette i suoni da tutto intorno alle orecchie invece di infilarsi all’interno delle orecchie.

Le cuffie a conduzione ossea trasmettono il suono direttamente attraverso le ossa del cranio, eliminando la necessità di trasmettere il suono attraverso i timpani. Le onde sonore arrivano all’orecchio interno tramite vibrazioni attraverso gli zigomi, le tempie e le cartilagini circostanti.

Secondo quanto riferito, le cuffie a conduzione ossea possono ridurre il rischio di perdita dell’udito o di eventuali problemi di canale uditivo. Inoltre, consentono di ascoltare la musica continuando ad ascoltare i suoni provenienti dall’ambiente circostante per una maggiore consapevolezza. Di contro, non viene offerta una qualità del suono ricca come gli auricolari in-ear.