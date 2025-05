Samsung detiene il maggior numero di brevetti in Corea del Sud

Samsung è uno dei più grandi conglomerati della Corea del Sud. La sua presenza è avvertita praticamente in ogni settore ed è regolarmente classificata come una delle aziende più ricercate. Il gruppo, però, è anche quello che detiene il maggior numero di brevetti in assoluto sul territorio.

Samsung: 134.802 brevetti in Corea del Sud

L’Ufficio coreano per la proprietà intellettuale ha annunciato oggi i principali dichiaranti di brevetti e marchi che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo industriale e all’innovazione tecnologica del paese. I dati sono stati presentati sulla base di una revisione completa dei brevetti e dei marchi registrati dal 1946 Patent Act.

In base a quanto emerso, Samsung Electronics ha depositato la bellezza di 134.802 brevetti, che rappresentano il 6% di tutti i brevetti registrati in Corea del Sud. Soltanto lo scorso anno l’azienda ha registrato 5.255 brevetti, mostrando la sua continua spinta per assicurarsi un netto vantaggio in aree chiave di crescita.

Nessun’altra società del gruppo Samsung era nella top five. I restanti quattro posti dopo Samsung Electronics sono stati presi da LG Electronics, Hyundai Motor Co., SK Hynix e LG Display. Le innovazioni collettive di queste e di altre società hanno reso la Corea del Sud il principale detentore di domande di brevetto rispetto al PIL.

Da tenere presente che non tutti i brevetti depostati, da Samsung come da qualsiasi altra azienda, diventano sempre idee concrete. Spesse volte, infatti, quando descritto in un brevetto non trova concreta applicazione o comunque posso passare anni e anni prima che ciò accada davvero.