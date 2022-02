Samsung Duo Plus 64GB: la pendrive 2 in 1 al top in offerta

Non accontentarti delle periferiche economiche, e porta i tuoi dati sempre con te con la massima flessibilità e prestazioni al top della categoria. Con la Samsung Duo Plus 64GB avrai a disposizione una chiavetta 2 in 1 adatta a qualsiasi dispositivo e con velocità eccezionali, oggi a soli 26 euro su Amazon.

Pendrive Samsung Duo Plus 64GB: caratteristiche tecniche

La pendrive si caratterizza soprattutto per un design modulare in 3 parti che consente di adattare la chiavetta praticamente a qualsiasi esigenza. Queste includono un coperchio che protegge l’interfaccia USB Type-C, indispensabile per il collegamento ai dispositivi mobili e ai MacBook. Quest’ultima però può essere rimossa, lasciando spazio al tradizionale connettore USB Type-A per il collegamento al computer. Molto interessante un terzo connettore, in questo caso femmina, sempre USB Type-C. Questo consente di collegare la pendrive anche via cavo come un micro SSD portatile. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.1 che offre un’incredibile velocità di trasferimento fino a 300MB/s.

Naturalmente, per fruire delle massime prestazioni è indispensabile che anche il computer sfrutti la medesima specifica. Ciò non toglie, però, che la pendrive è perfettamente retrocompatibile con tutti i precedenti standard. La pendrive, inoltre, offre ben 4 livelli di protezione: acqua, campi magnetici, alte temperature e urti. In questo modo avrai i tuoi dati sempre al sicuro con in più la comodità di poterli estrarre da qualsiasi dispositivo fisso o mobile. La chiavetta, infatti, è plug and play e non richiede alcuna installazione driver. Potrai utilizzarla su computer, tablet o smartphone per liberare rapidamente la memoria dei dispositivi. Allo stesso modo potrai utilizzarla per ascoltare le tue playlist preferite in auto, o guardare i tuoi film e serie TV su qualsiasi smart TV.

Grazie ad uno sconto del 24%, la Samsung Duo Plus 64GB è disponibile a soli 25,99 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.