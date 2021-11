Samsung Duo Plus: la pendrive modulare da 400MB/s di velocità

L’offerta che ti riportiamo in questo articolo è su una delle pendrive più interessanti in assoluto, sia per la peculiarità del suo formato che per le prestazioni. Si tratta della Samsung Duo Plus 128GB, una chiavetta USB 2 in 1 modulare con una velocità massima di ben 400MB/s, oggi al minimo storico su Amazon.

Pendrive Samsung Duo Plus 128GB: caratteristiche tecniche

Come accennato, a caratterizzare la chiavetta è proprio il design. Come da tradizione Samsung è realizzata completamente in lega di alluminio. Questo consente di ridurre al minimo indispensabile il peso, e dissipare al meglio il calore offerto dalle prestazioni estreme di questo accessorio. Interessante è il design modulare a tre pezzi. La chiavetta, infatti, è compatibile con la specifica USB 3.1 sia Type-A che Type-C, ma in maniera differente rispetto alle altre proposte. Questa si compone di 3 parti completamente separabili: coperchio, adattatore Type-C e blocco con connettore Type-A. Una soluzione decisamente funzionale ed elegante che, tra l’altro, consente anche di proteggere perfettamente le varie interfacce.

Parlando invece di prestazioni, la Samsung Duo Plus offre una velocità di scrittura fino a 100MB/s ed una incredibile velocità di lettura fino a 400MB/s. Si tratta quindi di una soluzione che si lascia apprezzare anche a livello professionale. Non mancano ben 4 livelli di protezione che includono la resistenza ad acqua, campi magnetici, alte temperature e urti. Un prodotto perfetto anche sul piano dell’affidabilità che consente di mantenere i propri dati anche in ambienti poco adatti all’elettronica. Difficile trovare qualcosa di più versatile in questa fascia di prezzo e con la medesima capienza.

Grazie ad uno sconto del 16%, la Samsung Duo Plus 128GB può essere acquistata su Amazon a soli 31,99 euro.