Samsung e BOE in tribunale per violazione di brevetti

BOE ha accusato Samsung di aver violato dei brevetti e ha condotto l’azienda al tribunale di Chongqing dove sono state intentate sei azioni legali contro il gruppo di Seoul e cinque controllate cinesi che si occupano principalmente di display e semiconduttori.

Samsung: BOE intenta sei azioni legali per violazione di brevetti

Stando a quanto riferito dal South China Morning Post che ha diffuso per primo la notizia, gli 8 casi consegnati al tribunale hanno come oggetto le accuse di BOE contro Samsung di aver rubato tecnologie di sua proprietà, ma al momento non sono noti i dettagli su quali siano esattamente queste tecnologie, molto probabilmente sarà possibile saperne di più nei giorni a venire.

Sia Samsung che BOE producono pannelli per i display OLED degli iPhone e secondo alcuni analisti le azioni legali sono una rappresaglia contro la sudcoreana, la quale ha avviato una controversia con BOE nel 2022.

A dicembre scorso, infatti, Samsung ha presentato una denuncia presso l’ International Trade Commission (ITC) statunitense, puntando il dito contro 17 centri di riparazione smartphone negli USA. Nella denuncia viene affermato che questi centri per la riparazione sfruttano pannelli ottenuti in maniera illegale e li adoperano come ricambi per gli smartphone Galaxy di Samsung e per gli iPhone di Apple.

Ovviamente, non è neppure da escludere che la citazione in giudizio di BOE possa rappresentare un tentativo per rallentare la produzione di Samsung, anche se tutto ciò appare decisamente singolare visto che fino a qualche mese fa sembrava che tra le due aziende corresse un buon rapporto.