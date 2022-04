Samsung e Nifty Gateway: gli NFT esordiscono in TV

L’ambiente ideale per un NFT potrebbe essere quello della televisione. Può esplodere il suo valore artistico, può facilitarne le consultazione e può anche favorirne la compravendita. Sulla base di queste convinzioni, Samsung e Nifty Gateway hanno siglato un accordo per portare gli NFT di quest’ultimo gruppo sulle nuove smart tv del gruppo coreano.

NFT in tv

Il funzionamento sarà semplice: una volta installata la propria nuova smart tv Samsung, si avrà accesso ad una gallery con migliaia di NFT da poter acquistare e gestire. Il televisore non fornirà soltanto la proiezione dell’immagine, ma sarà vero e proprio custode del token creando la miglior configurazione possibile per esprimere al meglio il contenuto correlato.

Il progetto non rappresenta una novità per Samsung, quanto più un’ovvia evoluzione di ciò che il gruppo già ritiene da tempo, ossia che lo schermo televisivo possa essere all’occorrenza una cornice ideale per un’opera d’arte. L’intera collezione Samsung Frame ne è fulgido esempio, ma gli NFT aggiungono al progetto anche l’unicità del possesso dell’opera digitale archiviata nel televisore. Nifty Gallery potrà inoltre fungere da wallet per custodire il contenuto acquistato, offrendo inoltre al proprietario la possibilità di poterlo rivendere dopo averlo goduto sul proprio display.

La partnership ha dunque molto significato e potrebbe restituire valore ad ambo le componenti proprio grazie al significato particolare che gli NFT possono acquisire in questo nuovo contesto. Sta per nascere un nuovo modello di business e Samsung è in posizione ideale per poterne cavalcare le prime ondate.