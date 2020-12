Ancora alla ricerca di un regalo che arrivi in tempo per Natale, per se stessi o per i propri cari? Si prenda in considerazione Samsung F27T35, un monitor da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e pannello IPS proposto su Amazon al prezzo di 139,99 euro con la consegna garantita prima del 25 dicembre.

Samsung F27T35: il regalo hi-tech dell’ultimo minuto

Nella scheda delle specifiche tecniche spiccano i sistemi Eye Saver e Flicker Free dedicati rispettivamente ad evitare l’affaticamento della vista e alla riduzione dell’effetto sfarfallio. La frequenza di aggiornamento è pari a 75 Hz e il tempo di risposta a 5 ms. Presenti sul retro gli ingressi HDMI e D-Sub.

Per il prezzo di 139,99 euro il monitor offre un pannello di qualità e buone caratteristiche insieme a un’ampia diagonale il che lo rendono una scelta ideale per il gaming, la produttività e la riproduzione dei contenuti multimediali. Da segnalare infine la presenza della tecnologia Radeon FreeSync che ottimizza l’esperienza di gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.