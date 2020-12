Mini PC Intel quad core a meno di 200 per Natale

In questo articolo vogliamo suggerirvi un secondo mini PC, altrettanto interessante come il Minisforum che vi abbiamo riportato in precedenza. Anche in questo caso incontriamo un doppio sconto, ed una configurazione davvero molto buona se rapportata al prezzo: il Beelink Gemini M.

Mini PC Beelink Gemini M: caratteristiche tecniche

Si tratta di un dispositivo estremamente compatto e soprattutto silenzioso grazie al sistema di dissipazione fanless. Il PC ospita una CPU Intel Celeron J4125, un processore da 4 core e 4 thread per un clock massimo di 2,7GHz. Questo è accompagnato da ben 8GB di memoria RAM LPDDR4 ed un SSD da 128GB. Si tratta di una configurazione in grado di gestire agevolmente il pacchetto Office, così come i contenuti multimediali e lo streaming online.

Dal punto di vista della connessione, al di là delle dimensioni, il PC sorprende con ben 4 porte USB tutte 3.0, una porta Gigabit LAN ed uno slot per schede SD. Presenti anche ben 2 uscite HDMI che permettono di collegare due monitor 4K a 60fps. Non mancano naturalmente la connessione senza fili grazie ad un modulo Wi-Fi dual band in grado di offrire una velocità fino a 1000Mbps. Anche i materiali sono buoni rispetto ai suoi concorrenti. Il corpo infatti è completamente in metallo, ed incluso in confezione è presente l’attacco VESA per fissare il PC direttamente al monitor.

È possibile acquistare il Beelink Gemini M su Amazon che, grazie ad un calo di prezzo di ben 30 euro ed un coupon attivabile dalla pagina prodotto di 50 euro, il portale propone a soli 189 euro con uno sconto di ben 80 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.