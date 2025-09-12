Samsung: foto e video 3D con il visore Android XR

Samsung prevede di lanciare il suo primo visore per la realtà estesa, progetto attualmente noto come Project Moohan, prima della fine di quest’anno. Con l’avvicinarsi del lancio, l’azienda ha rivelato involontariamente una funzione che arriverà sul dispositivo e che lo aiuterà a competere maggiormente con il Vision Pro di Apple.

Samsung: il visore permetterà di fare foto e video spaziali

L’ultima versione dell’app Camera Assistant sugli smartphone Android di Samsung ha rivelato che il visore dell’azienda può catturare immagini e video 3D. La funzione può essere attivata direttamente dall’app.

Stranamente, questa nuova versione dell’app Camera Assistant è disponibile solo sul Galaxy S25 FE, ma la funzione in realtà non viene mostrata. È stata scoperta dalla redazione di SamMobile che ha dovuto trasferire il file APK sul loro Galaxy S25 Ultra.

Il visore di Samsung sarà in grado di acquisire foto e video spaziali utilizzando le sue fotocamere e l’app Camera Assistant aggiungerà tale opzione nell’app Fotocamera di serie del dispositivo. Chiaramente, Samsung è nel bel mezzo del completamento dello sviluppo di questa funzione prima del lancio del visore, motivo per cui la nuova opzione non si presenta ancora sugli smartphone.

Da notare che il visore di Samsung sarà il primo dispositivo al mondo a eseguire Android XR. Dispone di molteplici fotocamere, di due display Micro OLED ad alta risoluzione e un’alta frequenza di aggiornamento ed è alimentato da un battery pack esterno. Può eseguire tutte le app e i giochi Android, ma alcune app ottimizzate visualizzeranno un’interfaccia utente immersiva ad hoc. Il dispositivo può essere controllato con i gesti della mano e funzionerà anche con controller di movimento dedicati.