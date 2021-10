Samsung Galaxy A02s: un ottimo smartphone ECONOMICO per tutti i giorni

Uno smartphone da utilizzare per funzioni quotidiane e senza grandi obiettivi non deve per forza di cose costare un patrimonio. Se sei un tipo che non ha grandi esigenze e sei alla ricerca di un nuovo telefono, ti consiglio di dare un occhio a Samsung Galaxy A02s. In promozione su Amazon lo fai tuo a soli 140,00€ grazie al ribasso in corso, il quale è un ottimo prezzo.

Non solo lo puoi pagare con finanziamento, ma lo ricevi finanche senza costi aggiuntivi in 4/5 giorni. Scoprilo subito.

Samsung Galaxy A02s: lo smartphone che stavi aspettando

Semplicissimo eppure ben rifinito, Samsung Galaxy A02s non ti fa scendere a compromessi. Spendere poco non significa doversi accontentare di un modello che non vale la cifra investita e stai sicuro che con questo smartphone in particolare non corri rischi. È disponibile in colorazione bianca.

Come display monta un pannello HD da 6,5 pollici che ti facilita la lettura di informazioni e lo scorrimento tra le app grazie alla sua ampiezza ottimizzata. Infatti puoi gustarti anche video in tutta la loro bellezza senza farti problemi.

Come processore è presente un ottimo Octa Core che viene affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione. Quest'ultima non deve metterti dei paletti perché se vuoi la puoi espandere mediante una semplicissima MicroSD.

All'appello non mancano neanche una tripla fotocamera posteriore con cui creare nuovi ricordi e una portentosa batteria da 5000mAh con ricarica rapida.

Veramente ottimo, no? Allora acquista subito il tuo Samsung Galaxy A02s su Amazon a soli 140,00€. Lo ordini e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno senza alcun costo aggiuntivo sia se sei membro Prime che cliente standard.