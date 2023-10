Samsung Galaxy A04s in offerta a PREZZO STRACCIATO su Amazon (-39%)

Con l’offerta incredibile di su Amazon, puoi ottenere il Samsung Galaxy A04s ad un prezzo davvero stracciato di soli 109 euro, anziché 179,99. Questa è un’opportunità da non perdere e in questo articolo ti spiegheremo perché.

Samsung Galaxy A04s: lo smartphone economico che ti offre di più

Il Galaxy A04s presenta un display Infinity-V HD+ da 6.5 pollici, che grazie alla tecnologia HD+ offre immagini nitide e brillanti. Quindi, sia che tu stia guardando i tuoi programmi TV preferiti, giocando a giochi coinvolgenti o semplicemente navigando sul web, tutto sarà reso in modo chiaro e cristallino.

Niente è più frustrante di un telefono scarico. Con una batteria da 5.000 mAh (tipica), il Galaxy A04s ti offre una durata eccezionale. Ora puoi dedicarti alle tue attività per ore senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Il Galaxy A04s è dotato di una fotocamera principale da 50 MP che cattura i tuoi momenti memorabili con chiarezza e dettagli impressionanti. Ma non è tutto, perché avrai anche a disposizione una fotocamera Macro per scatti ravvicinati e una fotocamera di Profondità per effetti sfocati artistici. Cattura, crea e condividi i momenti speciali con facilità.

Il design dei telefoni Samsung Galaxy è sempre stato apprezzato, e il Galaxy A04s non fa eccezione. Le curve morbide ed eleganti si sposano perfettamente con i colori classici Black, Green e White, regalandoti un telefono che è sia bello da vedere che da tenere in mano.

Questo smartphone Android è dotato di una potente CPU Octa-core e può essere configurato con fino a 3GB di RAM, garantendoti prestazioni veloci ed efficienti. Quindi, che tu stia navigando su Internet, utilizzando app o giocando, il Galaxy A04s gestirà tutto senza intoppi.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon per il Samsung Galaxy A04s. A soli 109 euro, puoi portare a casa un telefono che unisce design, prestazioni e valore straordinari.