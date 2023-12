Natale e smartphone: Samsung Galaxy A04s in FORTE SCONTO

Samsung Galaxy A04s è in vendita oggi su Amazon con uno sconto di 64 euro (-36%) rispetto al prezzo di listino. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta, ma considerando la bontà della promozione, il consiglio per gli interessati è di cogliere al volo l’occasione prima del probabile sold out.

L’offerta su Amazon per Samsung Galaxy A04s

Questo sono le specifiche tecniche più importanti: display Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione HD+, processore octa core, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 5 megapixel, lettore di impronte digitali posizionato sul lato, moduli Wi-Fi e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, 4G-LTE, GPS, NFC, supporto Dual SIM e batteria da 5.000 mAh con ricarica USB-C per un’autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Android con interfaccia One UI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Le dimensioni? 164,7×76,7×9,1 millimetri, mentre il peso si attesta a 195 grammi. Al prezzo finale di soli 115 euro, invece di 179,90 euro come da listino, Samsung Galaxy A04s nella colorazione White può essere anche un ottimo regalo di Natale (per l’eventuale sostituzione gratuita ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024).

La consegna è immediata e senza spese di trasporto. Sono in offerta anche le versioni Black e Green, addirittura con uno sconto maggiore, ma al momento le tempistiche delle spedizioni sono più lunghe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.