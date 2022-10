Samsung Galaxy A13 a 156€ su Amazon: OTTIMA occasione

Può un buon telefono costare poco più di 150 euro? Con Samsung la risposta è un sonoro sì. Prova il Samsung Galaxy A13 tuo a soli 156,99 euro, invece di 219,90 euro. Questa offerta la trovi solo su Amazon, ma non sappiamo quanto ancora durerà visto l’ottimo prezzo.

Il device in questione offre tutto ciò che cerchi da uno smartphone di ottima qualità. Ad esempio, il suo ampio schermo da 6,6 pollici all’effettivo è un display Infinity-V FHD+ che restituisce immagini dai colori vivi, brillanti e luminosi. Non avrai problemi di guardare contenuti anche sotto la luce diretta del sole.

Inoltre, il suo design minimalista perfeziona ancora di più le forme di questo dispositivo rendendolo non solo piacevole agli occhi, ma anche comodo da tenere in mano. Sarà davvero confortevole impugnarlo e utilizzarlo regolarmente per tutto il giorno senza stancarsi mai.

Samsung Galaxy A13

Vola subito su Amazon e acquista immediatamente il Samsung Galaxy A13 a soli 156,99 euro, invece di 219,90 euro. Uno smartphone a questo prezzo e, soprattutto, di questa qualità non lo trovi da nessuna parte, credimi.

Il sistema Quad Camera assicura scatti da vero professionista. Anche al buio le tue foto saranno sempre perfette. Realizza inquadrature spettacolari grazie all’obiettivo ultra-grandangolare che ottimizza la messa a fuoco ed espande la visuale della fotocamera.

Pezzo forte del Samsung Galaxy A13 è la batteria. La sua capacità di 4900 mAh unita all’ottimizzazione del consumo energetico, senza rinunciare alle migliori prestazioni, garantisce una durata estrema per tutta la giornata e oltre. Dimenticati delle continue ricariche.

Approfitta subito di questa super offerta Amazon che puoi anche decidere di pagare in comode rate con Cofidis direttamente al check out. Metti nel carrello il Samsung Galaxy A13 a soli 156,99 euro, invece di 219,90 euro. A questo prezzo i pezzi si stanno esaurendo velocemente.

