Samsung Galaxy A13 a soli 170€: solo su Amazon, solo per oggi

Cerchi uno smartphone dalle buone prestazioni a un prezzo decisamente conveniente? Allora corri su Amazon per acquistare il Samsung Galaxy A13 a soli 170 euro, invece di 199,90 euro. Questo prezzaccio lo ottieni grazie allo sconto del 12% sull’articolo e all’extra sconto di 6,94 euro al check out. Inoltre, puoi anche decidere di pagarlo in comode rate. Niente male vero?

La disponibilità è immediata e la consegna gratuita per tutti i clienti Prime. Questo smartphone Android è una vera bomba con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non ci credi? Prova la sua batteria da 5000mAh che ti garantisce un utilizzo per tutta la giornata e oltre senza doverlo ricaricare, anche con un uso intensivo. Vivi il processore Dual + Extra Core al massimo.

Samsung Galaxy A13: smartphone completo a soli 170€

Anche se costa poco, il Samsung Galaxy A13 offre una qualità premium. Il display Infinity-V da 6,6 pollici con tecnologia FHD+ garantisce colori vivi e sempre brillanti. Inoltre, i dettagli sono sempre perfetti, immergendoti nella scena. I suoni sono spettacolari e molto nitidi. Il sistema Quad Cam ti permette di catturare ogni momento memorabile grazie alla fotocamera principale da 50MP.

Mettilo nel carrello a soli 170 euro, invece di 199,90 euro. Ottieni questo prezzo speciale con l’extra sconto al check out solo se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.