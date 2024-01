Samsung Galaxy A14 4G in SUPER sconto del 39% solo su eBay

Una delle migliori offerte attive proprio oggi è dedicata ad uno smartphone del colosso sudcoreano di fascia bassa. Il Samsung Galaxy A14 4G è infatti disponibile al prezzo speciale di 139,50€, grazie ad uno sconto del 39% attivo su Amazon, una proposta imperdibile per chi desidera spendere pochissimo ma avere comunque un dispositivo affidabile.

Samsung Galaxy A14 4G, con un ottimo rapporto qualità-prezzo

Il Galaxy A14 4G si distingue nel panorama degli smartphone per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Il display da 6,6 pollici offre una risoluzione nitida e dei buoni colori, grazie anche alla tecnologia PLS LCD. Il dispositivo è alimentato dall’Helio G80 che, grazie anche ai 4 GB di RAM, garantisce un’esperienza tutto sommato fluida, nonostante la fascia di prezzo.

In termini di sensori fotografici, il Samsung Galaxy A14 4G basa tutto il suo potenziale su un 50 MP posteriore, che permette di scattare delle buone foto e di registrare video Full HD a 30 fps. Il sensore frontale da 13 MP riesce invece a garantire delle videochiamate con sufficiente qualità.

La batteria del Galaxy A14 4G è forse il punto di forza maggiore. Grazie infatti ad una capienza da ben 5000 mAh, lo smartphone permette di essere utilizzato per un’intera giornata, senza quindi preoccuparsi di continue ricariche, l’ideale per chi non vuole limitazioni di movimento. Inoltre, secondo i dati, la batteria permette ben 3120 minuti di autonomia in conversazione, di ottima qualità grazie alla connettività 4G, che assicura una navigazione internet rapida ed affidabile.

Con uno sconto del 39% attivo ancora per poco su eBay, acquistare il Samsung Galaxy A14 4G a soli 139,50€ è un affare da non lasciarsi sfuggire. Questa offerta è l’occasione ideale per portarsi a casa un dispositivo super economico che combini un bel design, delle buone prestazioni e soprattutto un’ottima autonomia, il tutto ad un prezzo estremamente scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.