Samsung Galaxy A14 5G da 4/128GB a soli 161€ su Amazon (sconto del 40%)

Samsung Galaxy A14 5G il cui prezzo consigliato di 269,90 euro crolla fino a quota 161,80 euro grazie allo sconto del 40%.

Samsung Galaxy A14 5G: molto più di quello che sembra

Equilibrato sotto ogni punto di vista, questo smartphone del marchio Samsung è caratterizzato dalla presenza di un display Infinity-V da 6.6 pollici grazie al quale potrete godere di un’esperienza di visione ultra-vivida e con una risoluzione eccelsa FHD+.

Il suo design minimalista, estremamente semplice, dona al vostro nuovo telefono un aspetto particolarmente elegante e al tempo stesso unico. Completo di un buon comparto fotografico, avrete la possibilità di immortalare tutti i momenti più importanti della vostra vita. Presenti, infatti, tre fotocamere di cui una principale da ben 50 MP, una ultra-grandangolare da 5 MP e la fotocamera marco da 2 MP. La fotocamera anteriore invece è da 13 MP che vi permetterà di scattare ottimi selfie.

Completo di una batteria da 5.000 mAh, avrete tutta l’autonomia necessaria per dedicare il vostro tempo alle cose che più vi piacciono. Infine il cuore pulsante del Samsung Galaxy A14 5G è provvisto di un ottimo processore Octa-core, di una memoria RAM di 4 GB e una memoria di archiviazione da 128GB espandibile. Insomma, un telefono cellulare unico e da non perdere, soprattutto a questo prezzo.

con Amazon Prime sarà vostro in pochissimi giorni con consegne rapide e gratuite, mentre con Cofidis potrete anche pagarlo in comode rate a tasso zero.