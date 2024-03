Samsung Galaxy A14 a quasi METÀ PREZZO: compralo su Amazon!

Cerchi uno smartphone dal prezzo davvero accessibile e vuoi acquistarlo il prima possibile? Non preoccuparti, Amazon ha il modello perfetto per te: si tratta di Samsung Galaxy A14, attualmente venduto al 44% in meno per un periodo di tempo limitato. Se vuoi un telefono Android dal costo contenuto ma dalle performance soddisfacenti, non puoi lasciarti sfuggire questa promozione!

Samsung Galaxy A14 scende di prezzo: le caratteristiche tecniche

Facciamo un’analisi rapida di ciò che si trova dentro e fuori la scocca di Samsung Galaxy A14. Nascosti agli occhi figurano un processore octa-core adatto al multitasking e all’utilizzo quotidiano, assieme a 128 GB di archiviazione espandibile e 4 GB di RAM. La batteria da 5.000 mAh offre autonomia a sufficienza per superare anche la giornata senza scendere a troppi compromessi.

Lo schermo LCD Infinity-V da 6.6’’ arriva alla risoluzione Full HD+ ed è perfetto per guardare film e serie TV godendo di un’esperienza di visione ultra-vivida. La tripla fotocamera posteriore in dotazione, invece, con il sensore principale da 50 MP riesce sempre a soddisfarti con fotografie nitide e cristalline. Dulcis in fundo, il sistema operativo – come anticipato in apertura – resta Android con aggiornamento all’ultima versione già disponibile.

Il cartellino da pagare scende da 229,90 euro a 128,90 euro grazie a un rivenditore di terze parti, che si occupa anche della spedizione e la garantisce in una settimana circa. Il pagamento può essere completato anche a rate con Cofidis, previa approvazione del proprio profilo.