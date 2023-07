Samsung Galaxy A14 al prezzo minimo storico: l'occasione

Una segnalazione veloce prima dell’inevitabile sold out: in questo momento, Samsung Galaxy A14 è in offerta su Amazon al suo prezzo minimo storico. È il prodotto più venduto nella categoria “Cellulari e Smartphone” dell’e-commerce, grazie alle sue caratteristiche. Un vero affare da cogliere al volo prima della scadenza della promozione in corso.

Affare Amazon: Samsung Galaxy A14 a -37%

Tra le specifiche tecniche più importanti citiamo le seguenti: display Infinity-V da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+, processore octa core da 2,2 GHz, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione espandibile con microSD fino a 1 TB, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 13 megapixel, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, compatibilità con le reti 5G di ultima generazione, supporto Dual SIM, GPS, NFC, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 5.000 mAh con porta USB-C per la ricarica. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata One UI e pieno accesso alla piattaforma Google Play per il download di giochi e applicazioni. La promozione in corso (che non sappiamo quando scadrà) permette di acquistare Samsung Galaxy A14 nella sua colorazione Black al prezzo finale di soli 144,99 euro invece di 229,90 euro come da listino: un affare da cogliere al volo.

Nel momento in cui pubblichiamo questo articolo, la disponibilità immediata ed è garantita la spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Ciò significa che, effettuando subito l’ordine, si è certi di riceverlo direttamente a casa molto presto, senza alcuna spesa aggiuntiva. Un affare per chi desidera uno smartphone completo di tutto ciò che serve a un normale utilizzo quotidiano, accessibile a un costo davvero contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.