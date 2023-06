Samsung Galaxy A14: tripla fotocamera, 5000mAh con 70 euro di sconto

Samsung Galaxy A14 è uno smartphone Android potente, veloce e con una batteria che dura tutto il giorno, che oggi puoi avere ad un prezzo imbattibile.

Il dispositivo è disponibile infatti su Amazon a soli 138 euro invece di 209,99 euro, con uno sconto del 34%, la spedizione rapida e consegna immediata.

Samsung Galaxy A14: il midrange che sa fare tutto

Samsung Galaxy A14 è uno smartphone che ti offre tutto quello che ti serve per goderti i tuoi contenuti preferiti, scattare foto fantastiche e navigare in 5G. Ha un display LCD FHD+ da 6.6 pollici che ti regala una visione ultra-vivida e un design minimalista ed elegante disponibile in vari colori.

La fotocamera principale da 50 MP ti permette di catturare i tuoi momenti migliori con una qualità eccezionale, mentre la fotocamera di profondità regola la messa a fuoco e la fotocamera macro coglie i dettagli più piccoli. Per i tuoi selfie, puoi contare sulla fotocamera frontale da 8 MP.

Il processore Octa-core di Galaxy A14 ti fornisce le prestazioni e la velocità su cui puoi sempre contare, soprattutto grazie alla connessione 5G che ti permette di scaricare e condividere i tuoi video preferiti in un attimo. Inoltre, hai a disposizione 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD.

La batteria da 5.000 mAh ti assicura una lunga durata e ti permette di lavorare e giocare con il tuo Galaxy A14 dall’alba al tramonto. E se hai bisogno di una ricarica veloce, puoi usare il caricatore da 15W incluso nella confezione.

Non lasciarti scappare questa offerta incredibile: acquista ora il Samsung Galaxy A14 su Amazon e risparmia 71,99 euro. Affrettati, le scorte sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.