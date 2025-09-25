 Samsung Galaxy A16 in DOPPIO SCONTO con questo codice
Lo smartphone Samsung Galaxy A16 (8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna) è in doppio sconto su eBay: ecco il codice promo da inserire.
Tecnologia Mobile
Lo smartphone Samsung Galaxy A16 (8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna) è in doppio sconto su eBay: ecco il codice promo da inserire.

Ti segnaliamo l’offerta su eBay che ha come protagonista Samsung Galaxy A16, nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. È l’affare di oggi se stai cercando uno smartphone economico, ma al tempo stesso completo e versatile, progettato da uno dei brand leader del mercato mobile. Vediamo quali sono le sue caratteristiche e perché conviene approfittarne prima del sold out (non sappiamo quante siano le unità disponibili). È un doppio sconto che puoi ottenere grazie al codice promozionale SETTEMBRE25 proposto in questi ultimi giorni del mese dal marketplace.

L’offerta eBay del giorno: Samsung Galaxy A16

Tra le specifiche tecniche troviamo un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento elevata (perfetto per streaming e app), il processore octa-core fino a 2,2 GHz con supporto al multitasking, la possibilità di espandere lo storage tramite microSD, la tripla fotocamera posteriore con sensori da 50, 5 e 2 megapixel, quella frontale da 13 megapixel e la batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata, senza dimenticare Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e Dual SIM. C’è ovviamente anche il sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare le app. Scopri di più nella scheda dedicata.

Lo smartphone Samsung Galaxy A16

Come anticipato in apertura, si tratta di un doppio sconto che porta Samsung Galaxy A16 (8/256 GB) al prezzo finale di soli 171 euro, nella colorazione Blu. La prima riduzione della spesa è automatica, mentre per ottenere la seconda ti basta inserire il codice SETTEMBRE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato qui sotto.

Il coupon sconto SETTEMBRE25 di eBay

A proporre l’offerta è il venditore professionale italiano UpgradeElettronica che ha già ricevuto migliaia di feedback positivi al 100% su eBay. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
25 set 2025
