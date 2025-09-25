Samsung Galaxy A16 in DOPPIO SCONTO con questo codice

Ti segnaliamo l’offerta su eBay che ha come protagonista Samsung Galaxy A16, nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. È l’affare di oggi se stai cercando uno smartphone economico, ma al tempo stesso completo e versatile, progettato da uno dei brand leader del mercato mobile. Vediamo quali sono le sue caratteristiche e perché conviene approfittarne prima del sold out (non sappiamo quante siano le unità disponibili). È un doppio sconto che puoi ottenere grazie al codice promozionale SETTEMBRE25 proposto in questi ultimi giorni del mese dal marketplace.

L’offerta eBay del giorno: Samsung Galaxy A16

Tra le specifiche tecniche troviamo un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento elevata (perfetto per streaming e app), il processore octa-core fino a 2,2 GHz con supporto al multitasking, la possibilità di espandere lo storage tramite microSD, la tripla fotocamera posteriore con sensori da 50, 5 e 2 megapixel, quella frontale da 13 megapixel e la batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata, senza dimenticare Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e Dual SIM. C’è ovviamente anche il sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare le app. Scopri di più nella scheda dedicata.

Come anticipato in apertura, si tratta di un doppio sconto che porta Samsung Galaxy A16 (8/256 GB) al prezzo finale di soli 171 euro, nella colorazione Blu. La prima riduzione della spesa è automatica, mentre per ottenere la seconda ti basta inserire il codice SETTEMBRE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato qui sotto.

A proporre l’offerta è il venditore professionale italiano UpgradeElettronica che ha già ricevuto migliaia di feedback positivi al 100% su eBay. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratuita.