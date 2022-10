Samsung Galaxy A22 5G: l'occasione su Amazon

Samsung Galaxy A22 5G è uno smartphone Android compatibile con le reti mobile di ultima generazione, dotato di un buon comparto tecnico e semplice da usare. Ciò che oggi lo rende ancora più interessante è il forte sconto proposto su Amazon per il dispositivo nella sua colorazione Gray.

Smartphone in offerta: Samsung Galaxy A22 5G

Tra le specifiche tecniche figurano un display Infinity-V da 6,6 pollici con risoluzione 2408×1080 pixel, processore octa core da 2,20 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), tripla fotocamera posteriore da 48+5+2 megapixel, selfie camera frontale da 8 megapixel, WiFi dual band, Bluetooth 5.0, 4G-LTE, 5G, GPS, NFC, supporto dual SIM e porta USB-C per la ricarica della batteria da 5.000 mAh. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare lo smartphone Samsung Galaxy A22 5G nella colorazione Gray al prezzo di soli 217euro con uno sconto significativo rispetto al listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio: ordinalo subito per non perdere l’occasione.

