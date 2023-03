Samsung Galaxy A23: 100€ di SCONTO immediato su Monclick

Perché spendere una fortuna quando con Monclick ti aggiudichi uno smartphone di buon livello a un prezzo sorprendente. Acquista il Samsung Galaxy A23 5G con uno sconto immediato di 100 euro. Grazie a questa promozione lo paghi solo 249 euro, invece di 349 euro. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa.

Tra l’altro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 83 euro l’una. Questa opzione è disponibile solo utilizzando come metodo di pagamento PayPal o Klarna. Quest’ultima ti dà anche la possibilità di pagare a 30 giorni dal giorno dell’acquisto l’intero importo. Niente male vero? Tutto solo con Monclick.

Samsung Galaxy A23: ottime prestazioni, prezzo eccellente

Acquista il Samsung Galaxy A23 a soli 249 euro e risparmia 100 euro dal prezzo di listino grazie a Monclick. Scegli la colorazione che vuoi. La versione in offerta è quella da 128GB di memoria interna. Un ottimo compromesso per avere tanto spazio di archiviazione. La fotocamera principale è da 50MP per assicurarti foto sempre perfette e ricche di dettagli.

Inoltre, avrai massima velocità e multitasking assicurato con il processore Qualcomm Snapdragon 695. E con il display Infinity-V FHD+ da 6,6 pollici vivi un’esperienza di visione ricca e con scorrimento super fluido dato dal refresh rate di 120Hz. Insomma, questo smartphone è un vero spettacolo a un prezzo così invitante. Mettilo nel carrello a soli 249 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.