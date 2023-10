Samsung Galaxy A23 5G crolla 200€ con uno SCONTO del 42%!

Il Samsung Galaxy A23 5G, uno smartphone con Android 12, è ora disponibile su Amazon a soli 202,59€, anziché 349,90€, permettendoti di risparmiare ben il 42% sul prezzo originale.

Samsung Galaxy A23 5G: tutte le caratteristiche

Se stai cercando uno smartphone 5G con un design elegante e una vasta gamma di funzioni, questa è l’occasione perfetta. Il Samsung Galaxy A23 5G offre numerose caratteristiche che lo rendono un prodotto eccezionale, tra cui:

Display Infinity-V da 6,6 pollici: Questo ampio schermo PLS LCD ti offre un’esperienza visiva nitida e coinvolgente, perfetta per guardare i tuoi contenuti preferiti.

Processore octa-core: Grazie a un processore potente, questo smartphone offre prestazioni fluide e affidabili, consentendoti di gestire facilmente tutte le tue attività digitali.

RAM da 4 GB: La RAM generosa garantisce un multitasking senza problemi, in modo che tu possa passare da un’app all’altra senza intoppi.

Memoria interna da 128 GB: Con 128 GB di spazio di archiviazione, avrai ampio spazio per conservare tutti i tuoi file, foto e video.

Batteria da 5000 mAh: La potente batteria ti offre un’autonomia di tutto il giorno, permettendoti di utilizzare il tuo smartphone senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

Connettività 5G: Grazie alla connettività 5G, puoi navigare in Internet alla massima velocità, scaricare contenuti istantaneamente e goderti video e giochi in streaming senza interruzioni.

Questo smartphone vanta un display vivido, un design minimalista e un sistema di fotocamere quad per catturare tutti i tuoi momenti speciali. La batteria a lunga durata ti permette di utilizzare il telefono senza preoccupazioni e le elevate prestazioni garantite dal processore octa-core ti consentono di svolgere facilmente le tue attività quotidiane.

Non perdere questa eccezionale offerta per possedere il Samsung Galaxy A23 5G a soli 202,59€, risparmiando il 42% sul suo prezzo originale. Sia che tu stia cercando un dispositivo per il lavoro, l’intrattenimento o la fotografia, questo smartphone ha tutto ciò di cui hai bisogno.