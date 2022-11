Samsung Galaxy A23, smartphone Android 12: il prezzo? Da non credere

Samsung Galaxy A23 è uno smartphone Android 12 con 5G, display Infinity 6.6 pollici, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna espandibile e batteria da 5000mAh che puoi acquistare adesso con uno sconto di oltre 100 euro su Amazon. È il prezzo più basso di sempre che si sia mai visto sul popolare e-commerce.

Samsung Galaxy A23 in offerta: a questo prezzo è da non perdere

Ti abbiamo fatto un riassunto della scheda tecnica di questo smartphone, ma adesso andremo ad approfondire. Samsung Galaxy A23 è dotato di un display Infinity-V PLS LCD da 6.6 pollici che rende i contenuti chiari e ben definiti. Impressionante il design minimalista con la fotocamera che è direttamente integrata con la parte posteriore del dispositivo.

A proposito, il comparto fotografico può contare su una quadrupla configurazione guidata da un obiettivo principale da 50 megapixel, affiancato da sensore ultragrandangolare, di profondità e macro. La batteria da 5000mAh è progettata per accompagnarti per tutta la giornata e non solo.

Il processore octa-core e 4GB di RAM ti permettono insieme di avere prestazioni elevate, insieme ad un’ottima efficienza energetica. I 128 GB di memoria interna sono espandibili fino a 1 TB con schede microSD.

Il prezzo per questo Samsung Galaxy A23 è di soli 231,70 euro, rispetto ai 349,90 di listino. Lo acquisti adesso e lo ricevi a casa già domani grazie alla spedizione Prime.

